عدوان: أزمة المولدات أمام المحكمة الإدارية العليا ونأمل وجود حل مرضي للجميع

أكد عاطف عدوان عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي حول أزمة المولدات التجارية، ان هناك متابعة حثيثة مستمرة من قبل الحكومة وسلطة الطاقة لأزمة المولدات التجارية وشكاوى المواطنين.

وقال عدوان خلال تصريحات لصوت الأقصى انه تم تشكيل لجنة بعد أن قامت الحكومة بإصدار قرارها حول تثبيت سعر الكيلو وات 2.5 شيكل وأثبتت اللجنة أن التسعيرة مناسبة جداً لأصحاب المولدات.

واشار عدوان انه تحت الحاح أصحاب المولدات تم تشكيل لجنة بدأت عملها بداية الأسبوع وسينتهي عملها خلال نهاية الأسبوع والتوجه أن 2.5 شيكل هو سعر مناسب للكيلو وات.

وبين ان هناك دراسة كلية شاملة على أساس المولد المستخدم في حالة جيدة جداً والمجتمع يجب ألا يتحمل تكلفة صيانة المولدات المتهالكة ، موضحاً ان هناك لجنة مختصة وأصحاب المولدات مشاركين فيها تعمل على إعادة تقييم ثمن الكيلو وات وأعتقد أن التسعيرة لن تتغير لأن الدراسات قامت على أساس علمي.

واشار الى ان الحكومة تعمل على أساس ألا يكون ضرر على المجتمع ولا أصحاب المولدات وإذا أرادوا العمل في المولدات عليهم الالتزام بالشروط التي تضعها الحكومة للمهنة.

واعتبر ان الحكومة عندما تفاوض أصحاب المولدات حتى تحقق المصلحة العامة للمجتمع وأصحاب المولدات ، موضحاً ان هناك تطورات مبدئية وكثير من أصحاب المولدات أعادوا تشغيل المولدات و المشكلة معروضة أمام المحكمة الإدارية العليا ونأمل أن يكون هناك حلاً مرضياً للجميع.