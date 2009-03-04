مؤسسة دولية تقدم مساعدات طبية طارئة لقطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

بدأت مؤسسة كير الدولية، اليوم، بعملية إرسال مساعدات طبية طارئة لقطاع غزة، من خلال منحة مقدمة من وزارة الخارجية لجمهورية ألمانية الإتحادية.

وبينت المؤسسة أن الهدف من النشاط للتخفيف من النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي في قطاع غزة، إثر الحصار الإسرائيلي عليه، وللتعامل مع حالات الطوارئ مثل أمراض الذبحة الصدرية، والأمراض المزمنة كالالتهابات، ولوازم التخدير وغيرها من الحالات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلى المكملات الغذائية للحالات الحرجة، ومواد إستهلاكية ضرورية للإستعمال في المستشفيات.

وقالت، في بيان لها، 'يأتي هذا الدعم كإستجابة للنداء العاجل الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، وإستنادا إلى نتائج دراسة مسحية سريعة بها مؤسسة كير الدولية. حيث ستزود المؤسسة مستشفيات القطاع بسبعة أصناف من الأدوية و28 صنف من المستهلكات الطبية بقيمة إجمالية تقدر بـ 150،000 يورو.

وتتوقع كير أن تعمل هذه المساعدة على التخفيف من حدة النقص في المواد والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ضمان حصول سكان القطاع على الخدمات الطبية المطلوبة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المساعدات المقدمة من وزارة الخارجية لجمهورية ألمانيا الإتحادية، والتي يتم تنفيذها من خلال مؤسسة كير الدولية، ما يقارب 75،000 مريض