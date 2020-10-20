"28" جهاز لضخ "الاكسجين" لمواجهة كورونا تصل رام الله اليوم 10 منها لغزة

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية 28 جهاز ضخ أكسجين عالي من الجمعية الفلسطينية الأمريكية الطبية (باما)؛ للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة Mai Alkaila إن هذه الأجهزة تساعد المرضى قبل مرحلة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم إرسال 10 أجهزة إلى قطاع غزة.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها للقائمين على الجمعية ممثلة برئيسها د. يوسف خلفي ود. مجدي حمارشة على دعمهم المتواصل لوزارة الصحة، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وحضر التسليم وكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ ومدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة وممثلو الجمعية في فلسطين د. معاذ نعيرات، د. وائل عمرو، د. أحمد شلطف، ومدير عام ديوان الوزيرة د. علي عبد ربه، ورئيس وحدة الإسعاف والطوارئ د. مصطفى القواسمي.