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برنامج ومواعيد زيارة أهالي أسرى القدس لأبنائهم داخل السجون

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:30 - 20 أكتوبر 2020
معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي
تقارير
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اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي برنامج ومواعيد زيارات اهالي الأسرى المقدسيين في سجن نفحة ورامون والدامون .

وقالت المصادر انه بناءً على المعلومات الواردة من مؤسسة الصليب الأحمر الدولي فإن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال خلال شهر 10/2020 ستكون كالاتي:

نفحة      25/10 الزيارة ل 24 اسير فقط

رامون    25/10  الزيارة ل 22 اسير فقط

النقب    26/10  (الفوج الاول)

الدامون  26/10  نساء

وطالب إعلان الزيارات  جميع الاهالي المعنيين بالزيارة الاتصال بمكتب الصليب الاحمر في القدس و عمل الحجز و الاجراء اللازم الزيارة مسموحة لشخصين لكل اسير ، والتشديد على على الجميع الالتزام بتعليمات الوقاية و السلامة.

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