برنامج ومواعيد زيارة أهالي أسرى القدس لأبنائهم داخل السجون

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي برنامج ومواعيد زيارات اهالي الأسرى المقدسيين في سجن نفحة ورامون والدامون .

وقالت المصادر انه بناءً على المعلومات الواردة من مؤسسة الصليب الأحمر الدولي فإن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال خلال شهر 10/2020 ستكون كالاتي:

نفحة 25/10 الزيارة ل 24 اسير فقط

رامون 25/10 الزيارة ل 22 اسير فقط

النقب 26/10 (الفوج الاول)

الدامون 26/10 نساء

وطالب إعلان الزيارات جميع الاهالي المعنيين بالزيارة الاتصال بمكتب الصليب الاحمر في القدس و عمل الحجز و الاجراء اللازم الزيارة مسموحة لشخصين لكل اسير ، والتشديد على على الجميع الالتزام بتعليمات الوقاية و السلامة.