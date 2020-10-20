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القيادي شهاب :فكوا سراح ماهر الاخرس قبل فوات الأوان لأنه لن يأمن أحد اذا اصابه مكروه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:17 - 20 أكتوبر 2020
داوود شهاب في مؤتمر صحفي عن الاسير ماهر الاخرس شمال قطاع غزة داوود شهاب في مؤتمر صحفي عن الاسير ماهر الاخرس شمال قطاع غزة
تقارير
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طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، العالم أجمع بالضغط على المحتل الإسرائيلي للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 86 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري "دون تهمة".

وقال شهاب خلال مؤتمر صحفي على بوابة حاجز "بيت حانون" شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء: "فكوا سراح ماهر الاخرس قبل فوات الأوان لأنه لن يأمن أحد إذا استشهد ماهر لا سمح الله، فالفعاليات والوقفات التضامنية ليست أخر خياراتنا وأدواتنا".

وأضاف: "لا تدفعونا لأن نقوم بعمل أكبر من مجرد وقفات تضامنية واعتصامات وفعاليات مساندة للأسير ماهر الأخرس، وعلى العالم أن يدرك جيدًا أننا لن نترك ماهر وحيدًا فهو يدافع عن أغلى شيء وهي الكرامة والعزة".

وتابع قوله: "لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يصنع شعبنا غدا ولا أحد يعرف إلى أي مدى ممكن تصبح الأمور إذا استشهد ماهر لذلك فإننا نؤكد أننا مع حرية ماهر الأخرس وأن يشعر بالأمن إلى جانب أسرته وأطفاله كأي أب في العالم".

وأشار إلى أن ماهر الأخرس لا يطلب شيء مستحيلًا ولا شيئًا صعبًا بل يطلب فقط حريته وكرامته، لافتًا إلى أن شعبنا كافة خلف ماهر حتى تحقيق حريته.

وحمل شهاب الصليب الأحمر والجهات الدولية المسؤولية كاملة عما سيحدث في حال استشهد الأسير ماهر الأخرس داخل سجون الاحتلال.

داوود شهاب في مؤتمر صحفي عن الاسير ماهر الاخرس شمال قطاع غزة
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مؤتمر صحفي عن الاسير ماهر الاخرس شمال قطاع غزة
مؤتمر صحفي عن الاسير ماهر الاخرس شمال قطاع غزة
 

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