القيادي المدلل يدعو الحركة الأسيرة داخل السجون لمساندة الأسير ماهر الاخرس

جدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي احمد المدلل تأكيده على أن فصائل المقاومة لن تترك الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ 86 على التوالي وحيدًا في معركة الكرامة لنيل حريته.

وأوضح المدلل نيابة عن فصائل المقاومة خلال مؤتمر صحفي للفصائل ووزارة الأسرى والمحررين دعمًا واسنادًا للأسير ماهر الأخرس، أن رسالة المقاومة للأسير ماهر أيقونة معركة الكرامة اليوم هي أن تعاهده أمام الله بأن المقاومة لن تخذله ولن تتركه وحيدًا في المعركة.

وقال المدلل: "لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نسمع صوتك لكل أحرار العالم ونشهر كل ما لدينا من خيارات حتى تنال حريتك فلا نامت أعين الجبناء وواثقون أنك ستنتصر على إدارة مصلحة السجون وتنال حريتك".

ووجهت فصائل المقاومة رسالة للحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مطالبة إياهم بالانتفاضة داخل السجون ونصرة الأسر ماهر الأخرس، قائلًا: "العدو يستهدفكم جميعا واليوم جاء ماهر نيابة عنكم ويتقدم الصفوف في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وعليكم أن تنتفضوا في وجه مصلحة إدارة السجون للإفراج عن ماهر ووقف الاعتقال الإداري بحقه، فإن انتصار ماهر هو انتصار لكم جميعا".

وفي ذات الوقت دعا المدلل، أحرار العالم العربي في كل مكان بأن يزحفوا في الشوارع نصرة ودعمًا واسنادًا للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا سيما الأسير ماهر الاخرس.

وللمجتمع الدولي والعالمي قال: "على كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية لا سيما الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسير ماهر الأخرس من الموت على يد السجان الإسرائيلي.