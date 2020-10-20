في زيارة رسمية.. وفدٌ إماراتي يصل إلى "إسرائيل" اليوم

يصل ظهر اليوم الثلاثاء20/10/2020 إلى "إسرائيل" ، وزير الاقتصاد والمالية الإماراتيان في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان الوزيران وسيجتمعان خلال الزيارة، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد، في مطار بن غوريون الدولي وبسبب الجائحة.

وسيوقع نتنياهو، ووزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطائر، عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلم والتكنولوجيا.

وأُفيد أن الجانبين اتفقا على إعفاء الزائرين مواطنيهما من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع، وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين.

وتأتي أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات غداة مصادقة حكومتها برئاسة محمد بن راشد على اتفاق السلام بين البلدين.

وكان نتنياهو قد تفقد أمس برفقة وزيرة المواصلات، ميري ريغيف سفينة الشحن الإماراتية الثانية التي وصلت من دبي إلى ميناء حيفا.

ومن المقرر أن تصل في يوم الاثنين من كل أسبوع سفينة إماراتية إلى "إسرائيل"، فيما قال نتنياهو: إن هذه هي ثمار السلام التي نجنيها من السلام مع أبو ظبي.

وأشار إلى أن توريد المنتوجات والبضائع بثمن زهيد وبجودة عالية من الإمارات، سيساهم في انخفاض الاسعار في المرافق العامة.

وأضاف: أن الخط البحري بين الامارات و"إسرائيل" يشكل شرياناً للحياة، ويوفر لـ "مواطني الدولة" السلع ذات الجودة العالية والأسعار المنخفضة، مشيراً إلى أن "إسرائيل" أصبحت ملتقى طرق بين الشرق والغرب بحراً وجواً واصفاً افتتاح الخط البحري بحادث تاريخي.