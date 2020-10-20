هل سيتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي الابطال

يترقب الملايين من المصريين والمغاربة قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" حول قرار تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا من عدمه بعد تأكيد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الرجاء على استاد القاهرة يوم السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت ادارة الرجاء المغربي أعلنت عن تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا في صفوف لاعبيها وهم:

(عبد الرحيم شاكير - إلياس الحداد - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي - عمر العرجون - أنس جبرون - محمد أزريدة - وأيوب نناح)

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

وفي ذات السياق كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي عن الحالة الوحيدة التي سيقبل فيها تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي.

وأشار مصدر بالكاف إلى أنه "من المتوقع أن يطلب الفريق المغربي تأجيل المباراة، وسيكون هناك صعوبة شديدة في تلبية طلبه، فالشرط الوحيد لتنفيذه أن يكون يمتلك أقل من 14 لاعبا في قائمة المباراة، حيث ينص القانون على أن "أي فريق يمتلك 11 لاعبا داخل الملعب و3 على الأقل على دكة البدلاء سيجبر على خوض مباراته"، وفقا لموقع "كوورة".

وأكد المصدر على أن "موقف مشابه حدث مع نادي حسنية أكادير المغربي، بعدما اكتشف إصابة 7 لاعبين بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وطلب تأجيل مباراة اليوم أمام مواطنه نهضة بركان، في نصف نهائي الكونفيدرالية وهو ما قوبل بالرفض وساهم في خسارة الفريق وتأهل الخصم للنهائي".