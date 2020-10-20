الشخرة : الوضع الوبائي مستقر ولقاح الانفلونزا الموسمية سيتوفر خلال أسبوع

أكد كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، اليوم الثلاثاء 20/10/2020 ، أن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تعمل على سحب العينات من الأشخاص المخالطين من الدرجة الأولى، ومن تظهر عليهم أعراض والمخالطين.

وقال الشخرة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" وتابعتها "فلسطين اليوم"أنه تم سحب 3000 عينة خلال 24 ساعة الماضية لفحص فيروس "كورونا"، الحالات ليست بانخفاض وأو بازدياد ولكنها مستقرة.

وأكد الشخرة أن هناك عزوفاً من المواطنين تجاه سحب العينات لأنهم يعتبرون ذلك عيباً، مشيراً إلى أن الفيروس خطير وهو يخترق العالم الآن".

وتابع: نتمنى حفاظاً على المواطن أن يقوم بعمل الفحص، وأيضاً الأشخاص الذين يطلب منهم الحجر المنزلي، يجب الالتزام بذلك، حفاظاً على أنفسهم وأقاربهم.

وشدد الشخرة على "أننا ليس بعيدين عن الخطر، ونحن مقبلون عليه، ودرجات الحرارة تعتمد على الطقس، وكلما انخفضت درجة الحرارة، سيكون هناك مجرى أكبر للفيروس".

واوضح ان نحن في فلسطين مقبلون على الخطر في الخريف أو الشتاء، خاصة أن اللقاح بفيروس (كورونا) لم يتم الانتهاء من تجهيزه. ن مشيرةً الى انه تم التوصل مع كل المؤسسات الدولية، وقمنا بمراسلة كل الجهات التي يمكن أن تنتج هذا اللقاح، وهناك استجابة، ولكن في حال تم ذلك".

وفيما يتعلق بلقاح الإنفلونزا الموسمية، فإننا ننتظر وصوله خلال أيام، حيث علمنا كل جهدنا لتوفيره، وخلال هذا الأسبوع سيتم توزيعه على كافة المديريات لمنحة على كبار السن ومواطني قليلي المناعة.