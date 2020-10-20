فيديو ردة فعل الأمير النائم تتصدر تويتر

أثار فيديو ردة فعل الأمير النائم "الوليد بن خالد بن طلال" بعد 15 عامًا من الغيبوبة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي لا سيما في المملكة العربية السعودية.

وحظي فيديو الأمير النائم على أهمية كبيرة جدًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث عبر النشطاء عن فرحتهم الشديدة لحركة الأمير المفاجئة.

ويظهر الأمير النائم في مقطع الفيديو وهو يحرك أصابعه ثم يده فيما بدا أنه نوع من الاستجابة كما أنه حرك رأسه يمينًا ويسارًا.

ويبدوا أن الأمير النائم كان يستجيب لشخص ما كان يطلب منه رفع إصبعه، ليقوم بذلك ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى فيستجيب لذلك.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق العام 2019:

الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر

???? فيديو الأمير النائم

بعد 15 عاما قضاها في غيبوبة ... الأمير النائم الوليد بن خالد يحرك يده ...

اللهم ردّ له عافيته كما رددت البصر ليعقوب وكما بقدرتك انجبت مريم من غير زوج وأخرجت يونس من بطن الحوت وحملت زوجة ابراهيم عليه السلام وهي عقيم ...

يا رحمن يارحيم نسألك برحمتك أن تشفيه pic.twitter.com/QSeOOaKLkw — يحيى الغماري (@yahyaalghamri) October 19, 2020

فيديو ردة فعل الأمير النائم

يٌشار إلى أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا:

"إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.

من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه