أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

تشهد اسعار الذهب ارتفاعاً في فلسطين اليوم الثلاثاء 20 /10/2020 ، في ظل انخفاض سعر صرف الدولار والدينار.
وتواكب وكالة فلسطين اليوم اسعار صرف الذهب في فلسطين لاهتمام المواطنين في ظل تذبذب اسعار صرف الدولار وتأثر سوق الذهب بأسعار صرف العملات .
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 207.04 شيكل $61.16
سعر الذهب عيار 22 189.79 شيكل $56.06
اسعار الذهب عيار 21 181.16 شيكل $53.52
اسعار الذهب عيار 18 155.28 شيكل $45.87
سعر الذهب عيار 14 120.77 شيكل $35.68
سعر الذهب عيار 12 103.52 شيكل $30.58
اسعار أوقية الذهب 6,439 شيكل $1,902
اسعار جنيه الذهب 1,449 شيكل $428.14
اسعار كيلو الذهب 207,040 شيكل $61,161
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
19 أكتوبر 206.95 181.09 155.22 120.72 103.48
18 أكتوبر 206.49 180.68 154.87 120.45 103.24
17 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24
16 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24
15 أكتوبر 208.07 182.06 156.05 121.37 104.03
14 أكتوبر 206.51 180.70 154.89 120.47 103.26
13 أكتوبر 206.46 180.66 154.85 120.44 103.23
12 أكتوبر 209.34 183.18 157.01 122.12 104.67
11 أكتوبر 209.77 183.56 157.33 122.37 104.89
10 أكتوبر 209.78 183.56 157.34 122.37 104.89