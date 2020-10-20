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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:55 - 20 أكتوبر 2020
اسعار الذهب اسعار الذهب
تقارير
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تشهد اسعار الذهب ارتفاعاً في فلسطين اليوم الثلاثاء 20 /10/2020 ، في ظل انخفاض سعر صرف الدولار والدينار.

وتواكب وكالة فلسطين اليوم اسعار صرف الذهب في فلسطين لاهتمام المواطنين في ظل تذبذب اسعار صرف الدولار وتأثر سوق الذهب بأسعار صرف العملات .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 207.04 شيكل $61.16

سعر الذهب عيار 22  189.79 شيكل $56.06

اسعار الذهب عيار 21 181.16 شيكل $53.52

اسعار الذهب عيار 18 155.28 شيكل $45.87

سعر الذهب عيار 14  120.77 شيكل $35.68

سعر الذهب عيار 12  103.52 شيكل $30.58

اسعار أوقية الذهب     6,439 شيكل  $1,902

اسعار جنيه الذهب      1,449 شيكل  $428.14

اسعار كيلو الذهب      207,040 شيكل       $61,161

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 أكتوبر     206.95       181.09       155.22       120.72       103.48

18 أكتوبر     206.49       180.68       154.87       120.45       103.24

17 أكتوبر     206.48       180.68       154.86       120.45       103.24

16 أكتوبر     206.48       180.68       154.86       120.45       103.24

15 أكتوبر     208.07       182.06       156.05       121.37       104.03

14 أكتوبر     206.51       180.70       154.89       120.47       103.26

13 أكتوبر     206.46       180.66       154.85       120.44       103.23

12 أكتوبر     209.34       183.18       157.01       122.12       104.67

11 أكتوبر     209.77       183.56       157.33       122.37       104.89

10 أكتوبر     209.78       183.56       157.34       122.37       104.89

 

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