تحذير دولي من ارتفاع معدلات الفقر المدقع في العالم

حذر البنك الدولي من أن الفقر المدقع يتزايد بمعدلات كبيرة لم تحدث منذ أكثر من عقدين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في أزمات اقتصادية واسعة حول العالم.

وكتبت الصفحة الرسمية للبنك على "تويتر": "يتوقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقر المدقع لمستويات لم تحدث منذ عام 1998".

وتابع: "يتوقع البنك الدولي أن يصبح ما بين 88 و115 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا".

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، دعا الأمين العام إلى التضامن مع من يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كورونا وما بعدها.

وقال الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، التي يتم إحياؤها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، إن جائحة كورونا تمثل أزمة مزدوجة للأشخاص الأكثر فقرا في العالم.