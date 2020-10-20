ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تحذير دولي من ارتفاع معدلات الفقر المدقع في العالم

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 08:20 - 20 أكتوبر 2020
الفقر في غزة الفقر في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حذر البنك الدولي من أن الفقر المدقع يتزايد بمعدلات كبيرة لم تحدث منذ أكثر من عقدين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في أزمات اقتصادية واسعة حول العالم.

وكتبت الصفحة الرسمية للبنك على "تويتر": "يتوقع البنك الدولي أن ترتفع معدلات الفقر المدقع لمستويات لم تحدث منذ عام 1998".

وتابع: "يتوقع البنك الدولي أن يصبح ما بين 88 و115 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا".

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، دعا الأمين العام إلى التضامن مع من يعيشون في فقر، في جميع مراحل جائحة كورونا وما بعدها.

وقال الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، التي يتم إحياؤها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، إن جائحة كورونا تمثل أزمة مزدوجة للأشخاص الأكثر فقرا في العالم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات