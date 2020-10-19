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الخارجية: لا وفيات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية اليوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:21 - 19 أكتوبر 2020
وفيات كورونا وفيات كورونا
تقارير
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الإثنين، أنها لم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 271، فيما تم تسجيل 60 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجاليات منذ بدء الجائحة إلى 6578.

وقال الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة في صفوف الجالية بالفيروس في كل من: ميتشيغن، وتكساس، وشيكاغو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 4030، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بأميركا 79 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد الفريق المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين (253) صباح اليوم إلى أميركا، للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم.

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