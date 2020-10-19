ابو عاذرة: التعليم عن بعد يبدأ السبت القادم

أكد رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث فريد أبو عاذرة أنه سيتم عودة معلمي مدارس المرحلة الابتدائية بعد عودة مدرسي المرحلة الإعدادية للبدء بالتعلم عن بعد.

و أوضح ابو عاذرة في حديث له عبر "اذاعة القدس" أن الوكالة بدأت قبل توزيع الكتب بإجراءات صحية معينة تستغرق ثلاثة أيام في كل منطقة يتم فيها انزال الكتب للتأكد من خلوها من فايروس كورونا، مشيراً الى أن توزيع الكتب والمواد الخاصة بالتعلم الذاتي ستكون من الصف الأول حتى التاسع وتغطي الفصل الدراسي الأول فقط.

و لفت الى أن كل مدرسة ستتواصل مع أولياء الأمور لاستلام الكتب لأبنائهم الطلبة، مشيراً الى انه تم وضع الكتب في حقائب مخصصة مع مادة التعليم الذاتي.

و حول آلية توزيع الكتب على طلبة المدارس، اوضح ابو عاذرة انه من الصف الأول للرابع سيستلم أولياء الأمور الكتب حسب جدول محدد وشروط صحية وسيتم التواصل مع أولياء الأمور.

و فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، أشار ابو عاذرة الى أن التعليم عن بعد لا يشكل بديلاً عن التعليم الوجاهي ولا يشكل تعليم كامل ولكن حتى تتوفر الظروف المناسبة لتواجد الطلاب في الفصل نعود للتعليم الوجاهي.

و أكد ابو عاذرة بأن التعليم عن بعد سيبدأ السبت القادم، حيث سيتم توزيع بطاقات للطلاب حول أنشطة ودروس من خلال فيديوهات سيتم رفعها على اليوتيوب والواتس اب بشكل أسبوعي.

و أكد أبو عاذرة أن المعلمون سيتواجدون في المدارس طوال الوقت للتواصل مع أولياء الأمور لتقديم الدعم اللازم.

و قال رئيس برنامج التعليم في الاونروا أنه سيتم التواصل مع معلمين يومي جدد خلال الأيام القادمة لأننا بحاجة لمعلم لكل فصل خاصة في المواد الأساسية حتى يكون لدينا العدد الكافي.