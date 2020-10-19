زوجة الاسير الاخرس: الاسير ماهر مستمر في اضرابه رغم رفض الاحتلال نقله للضفة

اكدت زوجة الاسير ماهر الاخرس، الذي يخوض اضرابا مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقاله الاداري، أن زوجها يعاني من الام شديدة في البطن وانخفاض خطير في الوزن ولا يستطيع اسناد نفسه ووضعه الصحي في انهيار مستمر.

و أوضحت أن المحامية قدمت اليوم طلب للمحكمة الصهيونية من اجل نقل الأسير الى مستشفيات الضفة إلا ان المحكمة رفضت الطلب.

و اشارت زوجة الاسير الاخرس الى أن الأسير ماهر مستمر في اضرابه بالرغم من رفض طلب نقله الى الضفة.

و أوضحت أن إدارة مستشفى كابلان تترك الأسير على وضعه الذي يتدهور وتطلب منه تناول الطعام ليتحسن وضعه الصحي، لكن الاسير ماهر يرفض ذلك.

و لفتت زوجة الاسير الى أن مستشفى كابلان لا تقدم التقارير الطبية عن حالة الأسير ماهر لتقديمها للمحكمة.