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الرجوب يؤكد التزام حركتي فتح وحماس بما تم الاتفاق عليه مؤخرا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:39 - 19 أكتوبر 2020
جبريل الرجوب جبريل الرجوب
تقارير
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أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، أن بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه، مشيراً إلى أن جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني توافقت عليه بقناعة وإيمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني.

وقال الرجوب: إن "ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر أي خروج عنه أو تجاوز له، وإننا سنواصل العمل وفق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وتفاهمات إسطنبول".

وأضاف: "نحن في طريقنا إلى الاتفاق من خلال حواراتنا الثنائية مع إخواننا في حركة حماس، للخروج من حالة الانقسام التي استمرت لأكثر من 13 عاما".

وشدد الرجوب على التزام الحركتين بما تم الاتفاق عليه، مؤخراً في اسطنبول.

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