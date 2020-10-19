شركة إماراتية تقدم عرضًا لشراء طيران "إسرائيلية"

تقدمت مجموعة "NY Koen" الإماراتية، اليوم الاثنين، للمشاركة في المزاد العلني المقبل، لشراء شركة "إسراير" ثالث أكبر شركة طيران في (إسرائيل).

وأوضحت المجموعة الاماراتية، في بيان لها، أنها تتطلع قُدماً للحصول على هذا العرض من (إسرائيل).

وبيّنت الشركة القابضة، أن "الاستحواذ على الشركة الإسرائيلية يعتبر فرصة لتوسيع نطاق خدمات (إيرو بريفت)"، مشيرًا التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إلى أنها تستهدف إتمام الصفقة عبر شركتها التابعة "إيرو بريفت".

ولدى شركة "إيرو بريفت جيت" إمكانية الوصول إلى أكثر من 7 آلاف طائرة و4 آلاف مطار، وتعمل مع مشغلين وأصحاب الطائرات التجارية الخاصة في دول العالم.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الامارات و(إسرائيل) وبعدها البحرين، إلى إقامة علاقات تطبيعيه، وعززا ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية ثنائية يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وتبادلت تلك الأطراف بعثات دبلوماسية وسياحية وأخرى للتوقيع على استثمارات تجارية، كما أرسلت البحرين والامارات سفن تجارية إلى (إسرائيل)، ورست في ميناء حيفا.

ويجري كل هذا وسط رفض من الأوساط الشعبية العربية والفلسطينية.