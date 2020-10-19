تسريبات حول هاتف سامسونج الجديد اس 30

كشفت تسريبات، اليوم الاثنين، عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الرئيسي والقادم للأسواق، والذي ينتمي إلى عائلة "غلاكسي".

وبحسب موقع "أندرويد سنترال"، فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم "غلاكسي إس 30" أو "غلاكسي إس 21"، وقد يصل في شهر يناير/ كانون الثاني 2021.

وبحسب المسرب الموثوق فيه، ستيف هميرستوفر، فإن هاتف "غلاكسي إس 30" سيكون بشاشة مسطحة مقاسها 6.2 بوصة، مصحوبا بكاميرا أمامية مثقوبة، وكعادة "سامسونغ" مع عائلة "غلاكسي"، فإنها ستطرح نماذج أخرى أكبر حجما، منها "إس 30 ألترا"، الذي سيكون بشاشة منحنية بمقاسي 6.7 و6.9 بوصة.

وأضاف موقع "أندرويد سنترال" أنه من المتوقع طرح 3 نماذج من "غلاكسي إس" الجديدة في شهر يناير، وهي "النموذج الأساسي" و"بلس" و"ألترا"، وعن النموذج الأخير يقول المسرب ستيف هميرستوفر أنه سيحتوي على قلم "إس"، ولكن لا يبدو أن الهاتف سيحتوي على فتحة لاحتوائه.

كما كشف هميرستوفر أن نتوء الكاميرا في هاتف "سامسونغ إس 30 ألترا" سيكون أكبر بمرتين من النموذج القياسي، وقد يحتوي على ما يصل إلى 4 عدسات تشمل الواسعة والعريضة للغاية، بالإضافة إلى عدسة مقربة أو منظار، كما سيتم وضع فلاش داخل النتوء.

وفي حال أن صحت التسريبات المذكورة بشأن موعد إطلاق هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 30" الجديد في شهر يناير 2021، فذلك سيكون ذلك قبل أسابيع من الإطار الزمني التقليدي لشركة "سامسونغ" التي اعتادت الإعلان عن هواتفها في أواخر شهر فبراير/ شباط.