استطلاع رأي: تقدم حزب نفتالي بنيت اليميني واندثار ازرق ابيض

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها قانتا 12 و13 العبريتان، مساء أمس الأحد، ارتفاع حظوظ حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، على حساب حزب "الليكود" الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، وكذلك كتلة "ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس.

وقال موقع "i24 news" "الإسرائيلي": إن هذه التحولات تُغير الخارطة السياسية وتوجهات مزاج الناخب "الإسرائيلي" في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على الحياة الاقتصادية، ما يحتم على نفتالي بنيت إيجاد شراكات جديدة لم تكن واردة سابقًا في الحسبان خاصة تحالفه مع بيني غانتس ويائير لابيد الذي رفض فكرة الانضمام إليهما في الانتخابات الأخيرة.

وفيما يتعلق بعدد المقاعد البرلمانية التي سيحظى بها كل تشكيل سياسي، لو أُجريت الانتخابات "الإسرائيلية" اليوم، فقد حصل حزب "الليكود" على 27 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية وفق الاستطلاع، حزب "يمنيا" برئاسة نفتالي بينت الذي حصل على 22 مقعداً، وذلك أقل بمقعد من نتائج الاستطلاع الأخير.

وأظهر الاستطلاع أن قائمة "يش عتيد-تيلم" برئاسة يائير لبيد حصلت على 17 مقعداً، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 15 مقعداً، وحصل حزب "أزريق أبيض" برئاسة بيني غانتس على 10 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع، أن حركة "شاس" برئاسة اريه درعي، حصلت على 9 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان حصل على 7 مقاعد، ومثله في عدد المقاعد حصل حزب "يهدوت هتوراه" برئاسة ليتسمان، أما حزب "ميرتس" برئاسة هيرفوتس فقد حصل على 6 مقاعد.

وعلى مستوى التكتلات فقد أظهرت نتائج الاستطلاع حصول معسكر اليمين على 49 مقعدًا، والحريديم 16 مقعداً، ومعسكر اليسار 33 مقعداً، و15 مقعدًا للقائمة المشتركة، و7 مقاعد لليبرمان.