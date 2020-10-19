مطالبات لليفربول بالتعاقد مع مدافع جديد.. لماذا؟

طالب مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، من النادي بضرورة التعاقد مع مدافع جديد بديلا للاعب الهولندي فيرجيل فان دايك المصاب.

وتعرض فان دايك لإصابة في أربطة الركبة في مباراة جمعته مع فريق إيفرتون السبت، فيما سيخضع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة.

وتساءل كاراجر "هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان دايك. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه، وفق شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية.

وقال: "مع غياب فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة".