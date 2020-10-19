دعوة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسير الاخرس في مدينة غزة

دعت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، الجماهير الفلسطينية إلى للحضور والمشاركة وتغطية الوقفة الاسنادية للأسير ماهر الأخرس غدا الثلاثاء.

وأوضحت أن الفعالية ستنظم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة في تمام الساعة 11 صباحا.

ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قل الأسير المضرب عن الطعام منذ 85 يوماً؛ ماهر الأخرس من مشفى كابلان في الداخل المحتل إلى مشفى النجاح في الضفة المحتلة.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس، أن الاحتلال عرض شفوياً فك إضرابه عن الطعام واستمرار اعتقاله الإداري؛ حتى 26/11/2020.

وأكدت أن الأسير الأخرس يرفض ذلك مطالباً بالإفراج الفوري عنه وإلغاء قرار اعتقاله الإداري.

وكان محمد الشقاقي المتحدث باسم مهجة القدس قد أكد، اليوم، ان محامية الاسير ماهر الاخرس في انتظار الرد من الاحتلال "الاسرائيلي" ظهر اليوم على طلب نقل الأسير الى مستشفى النجاح بالضفة المحتلة لتلقي العلاج.

وقال الشقاقي خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "فلسطين اليوم"، ان محامية الأسير تقدمت بطلب نقل الاسير لمستشفى النجاح الى ثلاثة أطراف وهم نيابة الاحتلال ومستشفى كابلان وقائد المنطقة العسكرية "الاسرائيلية" ، في تمام الساعة ال12 من الليلة الماضية ، وفي انتظار الرد ظهر اليوم في تمام الساعة ال12 ظهراً على طلب النقل.

وبين الشقاقي، انه في حال لم يتم الرد بإيجابية بشأن نقل الأسير الاخرس سيتم التوجه لما يسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" بالإفراج الفوري عنه وخاصة في ظل تدهور حالته الصحية.

وقال الشقاقي ان محامي من منظمة حقوق الأنسان أطلع بالأمس على وضع الاسير ماهر الاخرس خلال زيارته للأسير داخل مستشفى كابلان ، مشددا على ان وضعه خطير للغاية .

ويشار الى ان الاسير ماهر الاخرس يدخل يومه الـ85 في الاضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الاداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية