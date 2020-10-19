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بريطانية "تتهم" وزير التسامح الإماراتي بالتحرش

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:21 - 19 أكتوبر 2020
مسؤول اماراتي مسؤول اماراتي
تقارير
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اتهم مهرجان "هاي" الأدبي أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات "بالانتهاك الشائن"، بعدما تقدمت موظفة بشكوى ضده بالاعتداء الجنسي.

وقالت مديرة المهرجان، كارولين ميتشل، إن المهرجان لن يعمل في أبو ظبي مستقبلا، مادام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرا للتسامح.

واشتكت الموظفة كيتلين ماكنامارا بأن الوزير اعتدى عليها مطلع هذا العام وطالبت بالتعويضات القانونية.

ونفى وزير التسامح، البالغ من العمر 69 عاما، هذه الادعاءات.

وقالت كيتلين في حوار مع صحيفة التايمز إن "الاعتداء" وقع يوم 14فبراير/ شباط، في فيلا بجزيرة نائية دعيت إليها، كما كانت تعتقد، لمناقشة التحضيرات لتنظيم مهرجان "هاي" لأول مرة في أبو ظبي.

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