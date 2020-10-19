وزارة الزارعة بغزة تتلف كميات من الزيتون الفاسدة في أحد المعاصر

أتلفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، كميات من الزيتون الفاسدة وإغلاق المعصرة وتوجيه محضر لصاحبها لعدم التزامها بالإجراءات لحين استيفائها مرة أخرى بالشروط الفنية اللازمة.

وأكد مدير زراعة محافظة غزة أحمد فطاير، على أنه حال عصرت المعاصر هذا الزيتون المخزن سيصل إلى السوق والمواطن زيت زيتون غير صحي ويفتقد للجودة المطلوبة

وأشار فطاير إلى أن الإشكالية تمثلت بأن صاحب المعصرة خزنوا الزيتون لأكثر من 24 ساعة وهو مخالف للمواصفات الفلسطينية، ما أدى إلى لارتفاع درجة حرارة في الزيتون، ما أفقده القيمة الغذائية، الامر الذي أدى لظهور علامات تلف عليه.

وذكر في حديث صحفي، أن وزارته تدخلت مباشر في موسم الزيتون هذا العام من أجل ضبط جودة زيت الزيتون.

وأوضح فطاير أن وزارة الزراعة نشرت مهندسين على مدار 24 ساعة داخل المعاصر المنتشرة بغزة من أجل مراقبة عملية عصر الزيتون.

وبيّن أن اللجنة العليا لمتابعة المعاصر في الوزارة نظمت جولات كان آخرها ضبط معصرة الساعة 12 ليلاً كانت تعاني من إشكالية في عملية تخزين الزيتون.