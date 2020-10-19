صحة غزة تعلن عن توفير جهاز استخلاص حمض نووي جديد في مختبراتها

أعلن المدير العام للمهن الطبية في المختبر المركزي بوزارة الصحة في غزة د. أيمن الحلبي، عن توفير جهاز استخلاص حمض نووي جديد أضيف للمختبر المركزي بدعم قطري، لفحص عينات فيروس كورونا.

وأوضح الحلي في حديث له على إذاعة الرأي الفلسطينية، أن عدد الكوادر العاملين في المختبر المركزي وصل إلى 14 كادراً بعدما كانوا 3 في بداية جائحة "كورونا"، منذ فبراير الماضي.

وقال إن "المختبر المركزي كان يجري بداية الحائجة عدد محدود من الفحوصات وصلت قدرته على إجراء 2000 فحص باليوم الواحد".

وأضاف أن وزارة الصحة تعمل حالياً على رفع قدرة المختبر المركزي من أجل إجراء 3000 فحص باليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، وفاة مواطن وإصابة 77 آخرين بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن المواطن شحته مصطفى خليل قويدر 83 عاماً توفي في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي وهو من مدينة غزة

وأفادت الوزارة، أنها أجرت 1691 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت تعافي 35 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4722 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1859 حالة، ومتعافين 2835 حالة ، ووفيات 28.