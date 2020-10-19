محكمة البداية بشمال غزة تحكم بالسجن المؤيد على مدان متهم بالقتل

أصدرت محكمة البداية في شمال غزة، اليوم الاثنين، حكمًا ضد مدان متهم بالقتل عمدًا، بالحبس المؤبد وغرامة مالية.

وذكرت محكمة البداية، أن هيئة المحكمة أدانت المدان (ن/ك) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاشور (26 عامًا) ، حيث حكمت بمعاقبته أولاً بالحبس المؤبد مع مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ومعاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة أداة الجريمة .

وأوضحت أن الحكم على المدان جاء بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

ويتابع المجلس الأعلى للقضاء باهتمام إنجاز جميع قضايا الرأي العام لاسيما قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، والتي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.

يشار إلى أن المدان قتل المجني عليه عبد بهاء رفيق عاشور بتاريخ 12 مايو 2006 بالرصاص على إثر خلاف عائلي في مدينة بيت حانون شمال غزة.