قوات الاحتلال تعزز تواجدها قرب السياج الفاصل مع غزة

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قامت بإغلاق بعض الطرق في مستوطنات غلاف غزة، وتعزيز قواته على السياج الفاصل مع قطاع غزة، تحسبا لوقوع عملية أمنية.

وقال موقع "واللا" العبري، صباح اليوم الأثنين، إن قوات كبيرة، انتشرت على الحدود مع قطاع غزة، بسبب تخوفات لوجود حدث أمني هناك.

وأضاف الموقع، أن القوات طلبت من مزارعي غلاف غزة، عدم الاقتراب من السياج الحدودي الفاصل مع القطاع، وذلك تحسبا لوقوع عمليات أمنية.

وفي ذات السياق، أفاد المراسل العسكري لصحيفة يديعوت، متان تسوري، أن القوات نشر صباح اليوم، عدة حواجز على الطرق الرئيسية بالغلاف، تحسبا لوقوع عمليات قنص من قطاع غزة.

هذا ولفتت صحيفة "معاريف" العبرية، الى أنه تم توقيف العمل في بناء الجدار العازل على حدود قطاع غزة، بشكل مؤقت، في أعقاب وصول إنذارات لوقوع عمليات قنص، قرب السياج الحدودي.

وأشار موقع "حدشوت بتخون ساديه" العبري، الى أن هذه الاجراءات جاءت في أعقاب وصول إنذارات، ساخنة، تفيد أن بعض الفصائل بغزة، تخطط لتنفيذ عمليات قنص عند المنطقة الحدودية.