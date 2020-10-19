د. عليان: المواجهة المقدسة التي يقودها الأسير الأخرس ستتحول إلى ثورة ضد العدو

أكد د. جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الإثنين، أن المواجهة المقدسة التي يقودها الأسير المجاهد ماهر عبد اللطيف الأخرس تتحول إلى ثورة ضد العدو الصهيوني في كل فلسطين من شمالها في حيفا وحتى الجنوب في غزة، ولتصل بعدها إلى كل الأحرار في المنطقة والعالم.

وأوضح عليان: أنّ الأسير الأخرس يؤكد في كل لحظة انتصاره على كل مؤسسات هذا الكيان الهش والآيل للسقوط قريبًا بإذن الله، مشدّدا على أن لم تستطع كل ألاعيب القضاء والأمن والسياسة الصهيونية أن تنطلي على ماهر.

وبيّن أن ماهر الأخرس يصرخ في وجه كل المتآمرين إنني أنا الشعب الفلسطيني أنا الإصرار والحق والقوة، أنا الطريق الوحيد طريق المواجهة والثبات ولن أخضع حقي وحريتي للموازين ومشيئات الآخرين، بحريتي سأنتصر وبقدر الله الجميل سأنتصر.

وقال عليان: "إن ماهر صنع لنا لحظة تاريخية مباركة يجب أن نلتقطها جيدًا ونصنع منها انتفاضة كبيرة في الضفة وضغط وتأكيدًا لهويتنا الوطنية أكبر لإخواننا في أراضينا المغتصبة عام ٤٨، لحظة تاريخية لاصطفاف عربي كبير من أجل فلسطين ولسحب البساط من تحت بساط كل المطبعين والمتصهينين".

وتوجه عليان بالتحية لكل الأحبة الأحرار الذين انتصروا لماهر، ولكل الأسرى الذين انتصروا للمظلومية الفلسطينية الممتدة منذ ٧٢ عامًا، وانتصروا للنموذج الفلسطيني الحقيقي وللممثل الشرعي لفلسطين ماهر الأخرس وكل إخوانه الأسرى الأحرار.

وشكر عليان جميع المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس قائلًا: "شكرًا لأهلنا المنغرسين في أرضنا المغتصبة في الـ ٤٨ وأهلنا في الشتات، شكرًا لأحرار تونس والمغرب والأردن ولبنان وسوريا وإيران وتركيا وفي كل العالم".

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد ماهر عبد اللطيف الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (85) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، وسط ظروف صحية في غاية الخطورة، حيث يواجه الموت في مستشفى "كابلان" الصهيوني، مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال الصهيوني الاستجابة لمطلبه بالحرية.