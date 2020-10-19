"أبيض أزرق" يهدد نتنياهو بحل الكنيست خلال أسبوعين

هدّد وزير خارجيّة الاحتلال من كتلة "أبيض أزرق"، غابي أشكنازي، اليوم الإثنين، بحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات إن لم "يطرأ تقدّم في الميزانيّة" حتى نهاية تشرين أوّل/أكتوبر الجاري.

واشترط أشكنازي، التقدّم في قضايا تعيين كبار المسؤولين وعقد جلسات حكومة وفق جدول أعمال متّفق عليه.

وحول الإغلاق الذي بدأت أمس، الأحد، أولى مراحل الخروج منه، قال أشكنازي إنه "غير ناجح" وتابع "في مكان نجري فيه حسابات سياسيّة نفقد ثقة الجمهور".

واتهم أشكنازي بعدم تنفيذ الشراكة. وقال "لا تشريع، لا لجنة وزارية، لا خطّة اقتصاديّة. إن النجاح يلتزم التغيير عند نتنياهو بـ180 درجة. لا معنى للاستمرار في الحكومة إذا استمرّ هكذا"، وأوضح "فحصت كم وقتًا يأخذ لتمرير ميزانيّتين لعامين، هذا يأخذ بين 40 إلى 50 يومًا، هذا ما حدث عامي 2013 و2014، وفي عامي 2017 و2018. حتى نهاية الشهر يوجد وقت لتمرير ذلك". وتابع "هذا فقط موضوع رغبة".

وردّ الليكود على تصريحات أشكنازي بالقول "مؤسف أنّ "أزرق أبيض" تهدّد بانتخابات في ذروة مواجهة كورونا. وأضاف أن أزرق أبيض مستمرّة في مهاجمة نتنياهو من داخل الحكومة في الوقت الذي نجح فيه بخفض معطيات الأمراض وإنقاذ الحياة".