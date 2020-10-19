قوات الاحتلال تعتقل حارس المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أحد حراس المسجد الأقصى من باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى عيسى بركات، أثناء تواجده في مكان عمله على أبواب المسجد.

وأوضح عيان، أن نقلت قوات الاحتلال الأسير بركات لمركز تحقيق القشلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وسبق أن تعرض الحارس بركات للاعتقال عدة مرات، كانت إحداها العام الماضي بعد استدعائه للتحقيق إثر منعه قوات الاحتلال من اقتحام مصلى باب الرحمة.

ويستهدف الاحتلال حراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

وصادقت محكمة الاحتلال مؤخرا، على عدة قرارات بهدم منازل لحراس الأقصى وأخرى تمثلت في إبعادهم عن المسجد ومنعهم من السفر بهدف ثنيهم عن دورهم.

ويأتي تصعيد الاحتلال بحق العاملين والمرابطين في المسجد الأقصى وحراسه، إثر المحاولات المتواصلة لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.