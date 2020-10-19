وزارة الصحة برام الله: عريقات كان بحاجة إلى مركز متخصص لمتابعة حالته

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تتابع الحالة الصحية مع الرئاسة الفلسطينية، لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، والذي يعالج في مستشفى "هداسا عين كارم"، جراء إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن "الدكتور عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية، إذ يعاني منها بعد زراعة الرئة، وكان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات".

وأضافت الكيلة، أن "الدكتور عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.

وأعلن وزارة الصحة الاسبوع الماضي، عن اصابة الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا.