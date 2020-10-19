قوات الاحتلال تهدم خيمة سكنية في الاغوار الشمالية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خيمة سكنية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية شرقي الضفة المحتلة.

قوات الاحتلال تهدم خيمة سكنية في الاغوار الشماليةوأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية هدمت خيمة في منطقة جسر أم عشيش بالفارسية، تعود للمواطن رداد حامد دراغمة.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة المواطن رداد الخاصة، إضافة لمولد كهربائي يمتلكه.

وفي طوباس داهمت قوات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء في قرية عاطوف، واحتجزت صاحبه وعدة عمال تواجدوا بالمكان.

ومنذ احتلال الضفة عملت سلطات الاحتلال على ضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي سيلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن خطة الضم ستحول 43 قرية يعيش فيها أكثر من 110 آلاف فلسطيني -غالبيتهم في غور الأردن- إلى جيوب معزولة ومحاصرة من كافة الجهات بجدار الفصل العنصري.