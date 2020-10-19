تتويج بن سلمان وآخرين بجائزة "أصدقاء إسرائيل"

أعلن الدكتور مايك إيفانس مؤسس متحف "أصدقاء إسرائيل"، مساء الأحد، أنه سيتم تقديم جائزة "أصدقاء إسرائيل" المرموقة إلى 11 من قادة العالم، بما فيهم الملوك، ورؤساء الوزراء، وستة رؤساء.

حيث استضاف متحف "أصدقاء إسرائيل" في وقت سابق في القدس، المؤتمر الصحفي المسيحي السنوي الرابع، والذي عقد وبث للمشاهدين حول العالم عبر الانترنت، وكان من بين المتحدثين في المؤتمر السفير الأميركي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان ورئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ورئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين.

وخلال اللقاء، تم تتويج كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، ورئيس الباراغواي ماريو عبده بينيتيز، رئيس التشيك ميلوش زيمان، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس مالاوي لازاروس شاكويرا.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ليس لديها أصدقاء جيدون من أصدقائنا المسيحيين حول العالم. وفي رأيي المعاهدة الإبراهيمية هي نقطة تحول مذهلة في التاريخ، إنها ترمز لأول مرة في التاريخ إلى الاتفاق الكامل لإضفاء الشرعية على وجود إسرائيل هنا".

واستحداث جائزة "أصدقاء إسرائيل" من قبل عن الرئيس التاسع لإسرائيل شمعون بيريس، الذي شغل أيضًا منصب الرئيس العالمي لمتحف "أصدقاء إسرائيل".

ومنحت الجائزة سابقًا لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش. وألبير الثاني أمير موناكو، ورئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وغيرهم الكثير.