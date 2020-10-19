وزارة الاقتصاد بغزة تحرر مئات المخالفات وتتلف عشرات البضائع

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الاثنين، مئات الجولات الميدانية على المحلات التجارية والأسواق ومعاصر الزيتون في القطاع، في إطار متابعة حركة الأسواق في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة، أن دائرة المعادن والذهب تنظمت 8 جولات على محال بيع الذهب في محافظة غزة، كما وتنظمت دائرة المكاييل والموازين جولة على معاصر الزيتون في محافظة رفح.

وذكرت أن طواقم حماية المستهلك نظمت 157 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت أيضًا 12 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وأفادت الوزارة، بأنها حررت 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و28 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأكدت أن الجولات الميدانية ركزت أيضًا على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.