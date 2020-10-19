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الكيلة: الرئاسة تتابع تطورات الوضع الصحي لعريقات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:45 - 19 أكتوبر 2020
الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن الرئاسة الفلسطينية والحكومة ووزارة الصحة يتابعون الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، والذي يعالج في مستشفى هداسا عين كارم.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن د. عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أن د.عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتابعت أن الوزارة على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.

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