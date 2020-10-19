أطباء الاتحاد الإسلامي يحذرون من خطر استشهاد الأسير

حذر الأطباء في بالاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، من أن الأسير ماهر الأخرس في خطر الاستشهاد في أي لحظة، لافتين إلى أن التغذية القسرية من قبل الاحتلال هي أيضا لها مخاطر كبيرة ومهددة للحياة.

وثمن الأطباء الدور المحوري و الهام للنقابيين في نصرة القضايا الوطنية، و نطالب الجميع بأخذ دوره في مساندة الأسير البطل ماهر الأخرس.

كما أكدوا، على أن الاسير الاخرس يمر في هذه الاوقات بحالة صحية خطرة للغاية تهدد وجوده في هذه الدنيا؛ حيث إن استمراره في الاضراب بعد ( 85 ) يوما، -ومن منظور صحي- فإن ذلك يعتبر تهديدا مؤكدا على كامل أجهزة الجسد، وليس فقط الجهاز الهضمي فقط، وفي حال لم تتداعى كافة المؤسسات والمنظمات الشعبية والأهلية لإنهاء هذه الأزمة خلال ساعات.

ودعا الأطباء السلطة الفلسطينية للتدخل القوي والعاجل لإنهاء معاناة الأسير ماهر الاخرس عبر التواصل مع الدول والمؤسسات الحقوقية في مختلف دول العالم من خلال وزارة الخارجية.

وطالبوا المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، و المؤسسات العاملة في فلسطين، والصليب الأحمر الدولي بوقفة حازمة لإنهاء معاناة الأسير ماهر الاخرس.

وأكدوا، وجوب المتابعة الطبية المستمرة للأسير البطل، ومعالجة تداعيات الإضراب على صحته الجسدية و النفسية و الاجتماعية.

كما طالبوا مؤسسات المجتمع المدني بممارسة دورها المنوط بها في الضغط على الاحتلال للإفراج العاجل عن الاسير البطل ماهر الاخرس

وأشاد الأطباء بالدور النقابي الذي بدأه النقابيون في حراكهم المساند للأسير ماهر الأخرس، ونطالب بتعزيز هذا الدور، ومواصلة الدعم والتحشيد والنصرة للأسير البطل حتى نيل حريته.

ووجهت النقابة، التحية إلى الأسير ماهر الأخرس ولأمعائه الخاوية ولعائلته الصابرة ، وكل من سانده ويقف إلى جانبه ، ونؤكد على موقفنا الداعم له في معركته الخالدة، ونحن على يقين تام أن النصر سيكون حليفه، والتحية لكم جميعا ولحضوركم ومشاركتكم المباركة.

وأكدت النقابة إيمانها بواجبها ودورها المنوط بها في الدفاع عن الثوابت الفلسطينية؛ والتي تعتبر قضية الأسرى أحد أعمدتها الرئيسة.

وأعرب الأطباء عن تقديرهم جميع الوقفات التضامنية من كافة النقابات العربية والدولية التي أعلت أصواتها دفاعاً عن الإنسان، معربين عن أسفهم للصمت الدولي و العربي الرسمي المهين إزاء ما يحدث من جريمة نكراء وواضحة يرتكبها الاحتلال على الهواء مباشرة بحق الأسير البطل المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.