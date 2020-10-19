بالفيديو : مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا من مسجد قبة الصخرة

طرد مقدسيون، ظهر اليوم الأحد 19/10/2020، وفدا إماراتيا دخل إلى المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلية".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الوفد الإماراتي للطرد من المسجد الأقصى.

وقد وصل الوفد الإماراتي المكون من 3 أشخاص كما يظهر في الفيديو، في زيارةٍ إلى الأراضي المحتلة بعد التطبيع . وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات، من بينها أحد المقاطع الذي يظهر حالة الارتباك التي ظهرت على أحد أعضاء الوفد الإماراتي وهو يحاول الحديث إلى مقدسي ، حيث قال الأخير بصوت واضح خلال مقطع الفيديو وهو يخاطب الإماراتي قائلا :” ماتحكي معاي.. المطبعين اللى زيك ما بسمحلهم يحكوا معي”، ثم يكمل المقدسي مخاطبا الإماراتي ” ابعد ابعد.. يالله بره.. يالله يا مطبع انقلع”