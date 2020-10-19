الدهشان: خطة طوارئ أعدها الدفاع المدني للتعامل مع المنخفضات الجوية القادمة

أكد المقدم رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بغزة اليوم الاثنين 19/10/2020 ان الدفاع المدني لديه خطة طوارئ معدة حسب الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الاحداث الطارئة خلال المنخفضات الجوية القادمة في فصل الشتاء وموسم هذا العام يتزامن مع وجود خطر كورونا الذي يتطلب من طواقمنا وأبناء شعبنا المزيد من توخي الحذر.

وبين دهشان خلال تصريحات لصوت الاقصى ان خطة الطوارئ تشمل تحديد الأماكن التي يرتفع فيها منسوب المياه لمنع تسربها للأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وتلقى إشارات المواطنين بوجود أخطار متعددة خلال هبوب الرياح وتساط الامطار والتعامل معها لمنع وقوع الكارثة.

وحذر دهشان المواطنين من استخدام المدفأة داخل المنازل ، بالإضافة الى التعامل الآمن مع الاسلاك الكهربائية وعدم الخروج من المنازل أثناء هبوب الرياح وتساقط الامطار وعدم اعتلاء المنازل أثناء الرياح.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين بتفقد مصالحهم من شبكات للكهرباء وتثبيت للألواح المعدنية وغيرها والابلاغ عن أي خطر قد يحدث مع هبوب الرياح وتساقط الامطار من خلال التواصل على الرقم المجاني لجهاز الدفاع المديني.

وطالب الدهشان السائقين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الدخول للمناطق الوعرة وأخرى تتجمع فيها مياه الامطار والتي لا تشاهد ليلاً مما تشكل خطرا كبيراً على حياة المواطنين.

وأشار الدهشان الى انه في ظل جائحة كورونا ستكون "الارشادات" مختصرة على المنصات الإعلامية من خلال الإذاعات والفضائيات ومواقع التواص الاجتماعي وسنعمل تحت شعار "درهم وقاية خير من قنطار علاج".