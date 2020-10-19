معروف: قرار المحكمة بشأن المولدات يصدر اليوم وعلى أصحابها الالتزام به أياً كان

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن المحكمة ستصدر قرارها اليوم الاثنين 19/10/2020، بشأن قضية أصحاب المولدات، وعلى أصحابها أن يلتزمون بالقرار أياً كان.

وأوضح معروف، في تصريح لإذاعة "صوت القدس" حول توقف بعض المولدات عن العمل، أن الجهات الحكومية وفي مقدمتها سلطة الطاقة تتابع عن كثب ما يجري حالياً من توقف بعض المولدات التي تقدم خدمة الطاقة البديلة للمواطنين.

وأكد معروف، أن هناك مساعٍ ميدانيةٍ حثيثةٍ تبذلها النيابة العامة ومعها الجهات الشرطية، لافتاً إلى أنه منذ الأمس هناك العديد من المولدات التي عادت للعمل وفق العهد القانوني الذي وقعه أصحاب المولدات أمام النيابة العامة .

وقال معروف:" من المفترض أن يكون اليوم جلسة للمحكمة للنظر في القضية، حيث تسعى الجهات الحكومية لتنظيم هذ القطاع وتنظر بتوازن لتحقيق مصلحة لأصحاب المولدات، وتحقيق مصلحة المواطن من خلال عدم الجور برفع الأسعار."

وأضاف: "هناك العديد من الدراسات التي وضعت بناء على التقييم الميداني والاطلاع على تجربة أصحاب المولدات من خلال نقابة المهندسين ."

وأكد معروف أنه تم تشكيل لجنة حكومية بعد قرار دخول قرار سلطة الطاقة حيز التنفيذ، بما يخص التسعيرة والترخيص.

وبين أن الملاحظات كانت في الفاقد الفني، علماً أن الفاقد الفني عند البعض أقل بكثير مما حددته سلطة الطاقة ويمكن أن تعالج من خلال الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة .

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة عن سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ونقابة المهندسين لدراسة الفاقد الفني وتحقيق المعادلة التي خلصت في معادلة الربح والخسارة.

وأضاف:" اليوم سيصدر قرار المحكمة وعلى أصحاب المولدات أن يلتزمون بالقرار أيا كان."