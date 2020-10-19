الصحة : 6 وفيات و543 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة والقدس

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين 18/10/2020، عن تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و572 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 71 عاماً من السموع، مواطن 58 عاماً من يطا، مواطنة 80 عاماً من صوريف بمحافظة الخليل، مواطن 89 عاماً من بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 73 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى وفاة مواطنة من سلوان بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (79)، محافظة نابلس (69)، محافظة بيت لحم (70)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (40)، جنين (35)، أريحا والأغوار (15)، سلفيت (3)، طوباس (7)، طولكرم (43)، قطاع غزة (77)، ضواحي القدس (28)، مدينة القدس (62).

وبشأن حالات التعافي، فقد سجلت 363 حالة في المحافظات الشمالية (59 الخليل، 20 جنين، 17 قلقيلية، 169 رام الله والبيرة، 98 نابلس)، إضافة إلى 209 حالات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.