صحة غزة تُسجل فاة مواطن و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 19/10/2020، وفاة مواطن وإصابة 77 آخرين بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن المواطن شحته مصطفى خليل قويدر 83 عاماً توفي في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي وهو من مدينة غزة

وأفادت الوزارة، أنها أجرت 1691 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت تعافي 35 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4722 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1859 حالة، ومتعافين 2835 حالة ، ووفيات 28.