منح شركة الاتصالات "الإسرائيلية" تصريحاً بالعمل في الضفة المحتلة

قال مصادر عبرية أن ما يسمى وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "يوعاز هندل" منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصاً بالعمل الكامل في مناطق الضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن هندل أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بإيجاد حل للمشاكل التي تواجه الشركة في مستوطنات الضفة المحتلة.

في حين نقل عن وزارة الاتصالات قولها أن الشركة تعمل في الضفة المحتلة منذ 36 عام دون ترخيص رسمي ، والآن قرر "هندل" منح الشركة ترخيص عمل يلزمها بإعداد بنية تحتية واسعة من الخطوط لتشمل كامل مناطق الضفة التي يقطنها المستوطنون ، بالإضافة للدعم الفني وخدمة الزبائن.

في حين يلزم الترخيص الجديد الشركة بالعمل ضمن سياسة تطوير شبكة الإنترنت الى شبكة فائقة السرعة عبر الألياف البصرية ونظام عمل ذا جودة عالية بما يوازي الخدمة في شتى مناطق الكيان.

فيما نقل عن "هندل" قوله بأنه يزف بشرى لمستوطني الضفة الغربية لافتاً الى عمل حكومة الاحتلال على منع سكان المستوطنات كامل الخدمات الممنوحة داخل الكيان.

وأضاف "هندل" أنه لا فرق بين مستوطنات الضفة وأي مكان داخل الكيان ، وأن مستوطنة "عيلي" حكمها كحكم كيبوتس "يغور".

بينما يأتي ذلك في ظل تكثيف وزراء الاحتلال من زياراتهم لمناطق الضفة الغربية والقيام بمشاريع تمهد الطريق نحو ضم المستوطنات العملي وذلك في ظل تأخر الإعلان الرسمي.