الشقاقي: ننتظر رداً من الاحتلال ظهر اليوم بشأن طلب نقل الاسير الأخرس لمستشفى النجاح

أكد محمد الشقاقي المتحدث باسم مهجة القدس اليوم الأثنين 19/10/2020، ان محامية الاسير ماهر الاخرس في انتظار الرد من الاحتلال "الاسرائيلي" ظهر اليوم على طلب نقل الأسير الى مستشفى النجاح بالضفة المحتلة لتلقي العلاج .

وقال الشقاقي خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" ، ان محامية الأسير تقدمت بطلب نقل الاسير لمستشفى النجاح الى ثلاثة أطراف وهم نيابة الاحتلال ومستشفى كابلان وقائد المنطقة العسكرية "الاسرائيلية" ، في تمام الساعة ال12 من الليلة الماضية ، وفي انتظار الرد ظهر اليوم في تمام الساعة ال12 ظهراً على طلب النقل.

وبين الشقاقي ، انه في حال لم يتم الرد بإيجابية بشأن نقل الأسير الاخرس سيتم التوجه لما يسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" بالإفراج الفوري عنه وخاصة في ظل تدهور حالته الصحية .

وقال الشقاقي ان محامي من منظمة حقوق الأنسان أطلع بالأمس على وضع الاسير ماهر الاخرس خلال زيارته للأسير داخل مستشفى كابلان ، مشددا على ان وضعه خطير للغاية .

ويشار الى ان الاسير ماهر الاخرس يدخل يومه الـ85 في الاضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الاداري ، وسط تدهور خطير على حالته الصحية .