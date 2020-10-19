يديعوت : الاحتلال يمنع المزارعين من العمل قرب حدود غزة !

قررت فرقة غزة "الاسرائيلية " صباح اليوم الاثنين 19/10/2020 منع المزارعين "الإسرائيليين" من دخول الحقول القريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة خشية تنفيذ عمليات قنص من داخل القطاع .
وبرر جيش الاحتلال للمزارعين ان هذة العملية لحماية الأرواح"، في ذات نفسه لا توجد إرشادات خاصة للمستوطنين في الغلاف، تفاصيل أخرى لاحقا.
ويشار الى فصائل المقاومة تواصل تهديدها لقوات الاحتلال بالرد حال تعرض الاسير ماهر الاخرس الذي يخوض الاضراب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي ، لأي مكروه وخاصة في ظل مماطلة الاحتلال الاستجابة لشروطه.