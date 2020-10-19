أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تعليق خطوات معركة عهد الأوفياء بعد اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب.

وأوضحت الشعبية في بيان صحفي، أن إدارة مصلحة السجون رضخت لحل قضية عزل الأسير وائل الجاغوب، والتوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون بإنهاء عزله في وقت قريب جداً لا يتجاوز نهاية العام، ونقله إلى مكان قريب من رفاقه في سجن ريمون ليتمكنوا من التواصل معه بشكلٍ منتظمٍ، وإدخال أحد الرفاق عنده والسماح بزيارة عائلته حتى خروجه من العزل.

وأوضحت الشعبية أن قرار مصلحة السجون، جاء رضوخاً للخطوات النضالية التي أعلنها أسرى الشعبية في منظمة السجون في معركة " عهد الأوفياء"، وبعد تدخل قوي وجهود حثيثة بذلتها فصائل العمل الوطني والاسلامي في السجون وعلى وجه التحديد في سجن ريمون من ( فتح وحماس والجهاد)، وبضغطٍ عالٍ من الجميع على إدارة مصلحة السجون لحل قضية الجاغوب.

وقد علقت الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال خطوات الاضراب ومعركة عهد الأوفياء حتى إخراج الجاغوب من العزل.

وقد تعهدت الجبهة ومعها جميع القوى بتنفيذ خطوات نضالية موحدة إذا لم يلتزم الاحتلال بهذا الاتفاق.