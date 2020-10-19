مستشفى "هداسا": تدهور خطير على صحة صائب عريقات

أعلن مستشفى هداسا عين كارم "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 19/10/2020، عن تدهور حاد طرأ على صحة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أصيب بفيروس كورونا.

وبحسب إعلان المستشفى، فإن عريقات تدهورت هذا الصباح بعد ليلة كانت فيه حالته مستقرة رغم خطورتها، مشيرًا إلى أن حالته أصبحت حرجة وأنه يتعرض لنوبات من ضيق التنفس ولا يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار الإعلان - كما ذكرت القناة العبرية السابعة - إلى أن عريقات يعاني من أزمة صحية بسبب زرع الرئة، ومشاكل في نظام المناعة، بالإضافة لإصابته بالكورونا، ما ضاعف من أزمته الصحية.

وقال المستشفى، إن كبار الأطباء المحترفين يقدمون العلاج اللازم لعريقات.