أسعار الذهب في فلسطين اليوم

تشهد اسعار الذهب ارتفاعاً في فلسطين اليوم الاثنين 19 /10/2020 ، في ظل انخفاض سعر صرف الدولار والدينار
وتواكب وكالة فلسطين اليوم اسعار صرف الذهب في فلسطين لاهتمام المواطنين في ظل تذبذب اسعار صرف الدولار وتأثر سوق الذهب بأسعار صرف العملات .
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 206.89 شيكل $61.23
سعر الذهب عيار 22 189.65 شيكل $56.13
اسعار الذهب عيار 21 181.03 شيكل $53.58
اسعار الذهب عيار 18 155.17 شيكل $45.93
سعر الذهب عيار 14 120.68 شيكل $35.72
سعر الذهب عيار 12 103.44 شيكل $30.62
اسعار أوقية الذهب 6,434 شيكل $1,904
اسعار جنيه الذهب 1,448 شيكل $428.65
اسعار كيلو الذهب 206,887 شيكل $61,235
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, October 19, 2020 08:01 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 أكتوبر 206.49 180.68 154.87 120.45 103.24
17 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24
16 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24
15 أكتوبر 208.07 182.06 156.05 121.37 104.03
14 أكتوبر 206.51 180.70 154.89 120.47 103.26
13 أكتوبر 206.46 180.66 154.85 120.44 103.23
12 أكتوبر 209.34 183.18 157.01 122.12 104.67
11 أكتوبر 209.77 183.56 157.33 122.37 104.89
10 أكتوبر 209.78 183.56 157.34 122.37 104.89
9 أكتوبر 209.53 183.34 157.15 122.22 104.76