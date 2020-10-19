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اعتقالات في الضفة تطال 8 شبان بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:32 - 19 أكتوبر 2020
اعتقالات بالضفة اعتقالات بالضفة
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين 19/10/2020 ، عدداً من الشبان من مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وقال مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت 8  مواطنين منهم بينهم أسير محرر من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن جيش الاحتلال اعتقل عبد الهادي عارف حماد، بعد دهم منزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من: تامر سامي البدوي، وسليم مازن جوابرة، وقصي وسام البدوي، ومحمد جمال عبد القادر البلاصي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في الخليل عرف من أصحابها والد الشهيد عامر أبو عيشة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

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