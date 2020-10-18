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فيديو فهد يسقط من علو 60 مترا مع فريسته شاهد المفاجأة

  • فلسطين اليوم - ابوظبي
  • 23:45 - 18 أكتوبر 2020
فهد الثلوج.PNG فهد الثلوج.PNG
تقارير
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نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، مقطع فيديو من فيلمها الوثائقي الجديد "الكوكب المعادي: آخر الناجين".

ويظهر في الفيديو عملية صيد لفهد الثلوج، الذي كان يتربص بقطيع من الوعول الجبلية.

وانقض الفهد فجأة على أحد الوعول، وأمسك به من رقبته إلا أن الاثنين سقطا من على قمة جبل على ارتفاع نحو 60 مترا.

ورغم المسافة الشاهقة، ظل الفهد ممسكا بالوعل، كما أنه نجا من الموت جراء السقوط من هذا الارتفاع.

وعقب تناول وجبته، تم الكشف عن تعرض الفهد لإصابة بكسر في الساق، إلا أنه شفي منها تماما عقب 3 أيام وعاود نشاطاته.

 
"الكوكب المعادي: آخر الناجين" الآن

عليك أن تواجه بذكاء لتبقى على قيد الحياة! شاهدوا الوثائقي الجديد "الكوكب المعادي: آخر الناجين" الآن على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي! Don’t miss out on the new documentary “Hostile Planet: Ultimate Survivors” showing now on Geographic Abu Dhabi

Julkaissut National Geographic Abu Dhabi Sunnuntaina 18. lokakuuta 2020

 

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