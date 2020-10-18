فيديو فهد يسقط من علو 60 مترا مع فريسته شاهد المفاجأة

نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، مقطع فيديو من فيلمها الوثائقي الجديد "الكوكب المعادي: آخر الناجين".

ويظهر في الفيديو عملية صيد لفهد الثلوج، الذي كان يتربص بقطيع من الوعول الجبلية.

وانقض الفهد فجأة على أحد الوعول، وأمسك به من رقبته إلا أن الاثنين سقطا من على قمة جبل على ارتفاع نحو 60 مترا.

ورغم المسافة الشاهقة، ظل الفهد ممسكا بالوعل، كما أنه نجا من الموت جراء السقوط من هذا الارتفاع.

وعقب تناول وجبته، تم الكشف عن تعرض الفهد لإصابة بكسر في الساق، إلا أنه شفي منها تماما عقب 3 أيام وعاود نشاطاته.