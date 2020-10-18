يحظى ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز على اهتمام مئات الآلاف من أبناء الدول العربية عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم الانجليزية لا سيما المصرية بسبب وجود لاعبين مصريين عدة من ابرزهم النجم محمد صلاح.
وتفاوتت المباريات بين الأندية فمنهم من خاض 5 جولات ومنهم من خاض 3 جولات لأسباب مختلفة أبرزها مشكلة فيروس كورونا.
وتقام المباريات بدون جمهور بسبب اجراءات الوقاية والحماية والسلامة خشية من فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تفشي في دول العالم وأصاب العديد من لاعبي كرة القدم.
وجاء ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز على النحو التالي: