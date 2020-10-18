رسميًا.. إسرائيل ترسل طلبًا للبحرين لفتح سفارة لها في المملكة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأحد، بأن "إسرائيل" أرسلت طلبا رسميا إلى البحرين لفتح سفارة لها في المملكة.

وأوضحت "كان" أن وزير خارجية الاحتلال غابي أشكينازي، قدم طلبا رسميا إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لـ"إسرائيل" في المنامة، استكمالا لاتفاقية للتطبيع التي في سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت البحرين و"إسرائيل" في المنامة، اليوم الأحد على "بيان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية تطبيعية إيذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين"، حسب بيان أصدرته المملكة.

كما أبرم الطرفان، خلال اجتماعات بين مسؤولين بحرينيين و"إسرائيليين" وأمريكيين في المنامة، اليوم، عددا من مذكرات التفاهم بينهما تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وتمنح اتفاقات وبيانات اليوم أسسا لفتح البحرين و"إسرائيل" سفارتين لدى بعضهما بعضا مع توقيع مزيد من الوثائق لإقامة التعاون بين الطرفين.